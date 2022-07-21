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Üniversiteye 40 işçi alınacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 40 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye 40 işçi alınacak
21 Temmuz 2022 Perşembe 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çukurova Üniversitesi bünyesindeki işleri yürütmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 40 (kırk) kişi “Sürekli İşçi” alınacaktır.

 


İlan için başvurular 20 Temmuz 2022 tarihi ile 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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