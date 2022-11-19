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Üniversiteye 43 öğretim üyesi alınacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, 43 öğretim elemanı alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye 43 öğretim üyesi alınacak
19 Kasım 2022 Cumartesi 11:37

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 18 Kasım 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.


İlanın detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Etiketler; #öğretim üyesi alımı
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