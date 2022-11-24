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Üniversiteye 47 personel alınacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 47 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye 47 personel alınacak
24 Kasım 2022 Perşembe 10:26

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.


Büro personeli, Koruma ve güvenlik, mühendis ve tekniker olmak üzere toplamda 47 kişi alınacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.

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