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Üniversiteye 57 öğretim üyesi alımı yapılacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, 57 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye 57 öğretim üyesi alımı yapılacak
03 Aralık 2022 Cumartesi 11:39

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. 

İlan için başvurular 2 Aralık 2022 tarihinden itibaren 15 gün sürecektir.

İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.

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