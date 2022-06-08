2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
0
BİR İNEK CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
BİR İNEK CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
0
SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI
SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI
0
BU KEZ 6'LI MASA VAR!
BU KEZ 6'LI MASA VAR!
0

Üniversiteye 61 personel alınacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, 61 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye 61 personel alınacak
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 61 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 8 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İstanbul Teknik Üniversitesi 85 kişi alacak
Sonraki Haber
Uşak Üniversitesi personel alacak
Ucuz ekmek satan fırına silahlı saldırı!
Ucuz ekmek satan fırına silahlı saldırı!
0
Gaziantep'te bir kişi evinin kapısında ölü bulundu
Gaziantep'te bir kişi evinin kapısında ölü bulundu
0
Cinsel istismar sonrası intihar etmişti! Mahkeme, 'rızası vardı' dedi!
Cinsel istismar sonrası intihar etmişti! Mahkeme, 'rızası vardı' dedi!
0
Uşak Üniversitesi personel alacak
Uşak Üniversitesi personel alacak
0
İstanbul Teknik Üniversitesi 85 kişi alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 85 kişi alacak
0
Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü, intihar etti!
Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü, intihar etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.