DÜĞÜNDE ŞOK OLAY!
DÜĞÜNDE ŞOK OLAY!
0
AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
0
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
0
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
0

Üniversiteye 65 personel alınacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 65 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu

Üniversiteye 65 personel alınacak
12 Ağustos 2022 Cuma 09:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Trakya Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

 

İlan için dün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
18 bilişim personeli alınacak
Sonraki Haber
Marmara Üniversitesi 132 kişi alacak
Ehliyeti eski olanlar dikkat! Süreniz daralıyor!
Ehliyeti eski olanlar dikkat! Süreniz daralıyor!
0
Marmara Üniversitesi 132 kişi alacak
Marmara Üniversitesi 132 kişi alacak
0
18 bilişim personeli alınacak
18 bilişim personeli alınacak
0
Polisin düşen tabancasını alıp iki polisi vurdu!
Polisin düşen tabancasını alıp iki polisi vurdu!
0
Sağlık çalışanlarına müjde! Haberi Bakan Koca duyurdu!
Sağlık çalışanlarına müjde! Haberi Bakan Koca duyurdu!
0
'Kızım kaçırıldı' dedi, gerçek bambaşka çıktı!
'Kızım kaçırıldı' dedi, gerçek bambaşka çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.