Üniversiteye 9 öğretim üyesi alınacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 10.01.2023 - 24.01.2023 tarihleri arasında Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.



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