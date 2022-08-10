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Üniversiteye bilişim personeli alınacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü bilişimi personeli alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye bilişim personeli alınacak
10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.


İlan için başvurular 9 Ağustos tarihinden itibaren 15 gün sürecektir.


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