Üniversiteye bilişim personeli alınacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek üzere ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 12.12.2022 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim personeli alınacaktır.



İlan için başvurular 11 Kasım ile 25 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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