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Üniversiteye bilişim personeli alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye bilişim personeli alınacak
12 Aralık 2022 Pazartesi 10:38

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çanakkale Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 06.01.2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını 12.12.2022 - 26.12.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://ilan.comu.edu.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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