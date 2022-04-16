Üniversiteye bilişim personeli alınacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacaktır.

Yazılı sınav 16/05/2022 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Sözlü sınav 16/05/2022 tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

15 Nisan 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ