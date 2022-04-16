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Üniversiteye bilişim personeli alınacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye bilişim personeli alınacak
16 Nisan 2022 Cumartesi 11:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacaktır.

Yazılı sınav 16/05/2022 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Sözlü sınav 16/05/2022 tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

15 Nisan 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

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