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Üniversiteye büro personeli alımı yapılacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, büro personeli alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye büro personeli alımı yapılacak
15 Kasım 2022 Salı 10:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şırnak Üniversitesinin Şırnak İl Merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 28 Kasım 2022 tarihinde son bulacaktır.


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