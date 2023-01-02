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Üniversiteye büro personeli alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli büro personeli alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye büro personeli alınacak
02 Ocak 2023 Pazartesi 08:13

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi, Özel Bütçe, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın  ''Önlisans ”2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Başvurular; 03.01.2023-17.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.
 

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