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Üniversiteye güvenlik görevlisi alınacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye güvenlik görevlisi alınacak
08 Eylül 2022 Perşembe 10:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Cumhurbaşkanlığı’nın 25 Nisan 2022 tarihli ve 2022/174 sayılı Kararı ile Üniversiteye ihdası uygun görülen sözleşmeli personel pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca ilanda belirtilen pozisyonlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başlayan başvurular 19 Eylül 2022 tarihinde son bulacaktır.


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