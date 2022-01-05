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Üniversiteye güvenlik görevlisi alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye güvenlik görevlisi alınacak
05 Ocak 2022 Çarşamba 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.

İlan için bugün başlayan başvurular 17 Ocak 2022 tarihinde son bulacaktır.


 

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