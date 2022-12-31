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Üniversiteye işçi alınacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye işçi alınacak
31 Aralık 2022 Cumartesi 11:24

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çukurova Üniversitesi bünyesindeki işleri yürütmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 15 (Onbeş) kişi  “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Şartları taşıyan adayların, 30/12/2022 - 03/01/2023 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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