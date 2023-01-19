Üniversiteye model alınacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli model alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek:8’inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2023 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 (beş) saati geçmemek kaydıyla çalıştırılmak ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model alınacaktır.



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