Üniversiteye model alınacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli model alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye model alınacak
19 Ocak 2023 Perşembe 10:18

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek:8’inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2023 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 (beş) saati geçmemek kaydıyla çalıştırılmak ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model alınacaktır.


İlanın detayları için tıklayınız.

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