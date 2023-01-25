Üniversiteye öğretim üyesi alınacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye öğretim üyesi alınacak
25 Ocak 2023 Çarşamba 11:01

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yeditepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 7 Şubat 2023 olarak açıklanmıştır.

İlanın detayları için tıklayınız

Önceki Haber
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden sınav duyurusu
Sonraki Haber
Afgan çoban cinayeti denilmişti! Gerçek farklı çıktı!
Afgan çoban cinayeti denilmişti! Gerçek farklı çıktı!
Afgan çoban cinayeti denilmişti! Gerçek farklı çıktı!
0
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden sınav duyurusu
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden sınav duyurusu
0
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak
0
Bir kadın evinde boğazı kesik halde ölü bulundu!
Bir kadın evinde boğazı kesik halde ölü bulundu!
0
Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yeni gelişme!
Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yeni gelişme!
0
Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna verdiği tepki dikkat çekti!
Bahçeli'nin Sinan Ateş sorusuna verdiği tepki dikkat çekti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.