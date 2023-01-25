Üniversiteye öğretim üyesi alınacak

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yeditepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 7 Şubat 2023 olarak açıklanmıştır.

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