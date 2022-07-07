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Üniversiteye personel alınacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere mühendis ve teknisyen alımı yapacak

Üniversiteye personel alınacak
07 Temmuz 2022 Perşembe 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 6 Temmuz-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.


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