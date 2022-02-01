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Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak
01 Şubat 2022 Salı 10:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

 

Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İlana başvuracak adayalrın 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP 94 puanına sahip olması gerekmektedir.


İlan için başlayan başvurular 14 Şubat tarihinde son bulacaktır.


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