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Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak
21 Mart 2022 Pazartesi 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 48 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

 

İlan için 21 Mart 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

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