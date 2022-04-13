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Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak
13 Nisan 2022 Çarşamba 10:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitenin merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

 

Başvurular, 11 Nisan 2022-25 Nisan 2022 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.


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