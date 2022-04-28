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Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak
28 Nisan 2022 Perşembe 09:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Güvenlik personeli, temizlik elemanı, şoför, hemşire, teknisyen gibi farklı alanlarda yapılacak alımlar için başvurular 27 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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