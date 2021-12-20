Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 34 personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 34 (otuz dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 20 Aralık 2021 ile 3 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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