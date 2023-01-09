Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek-2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 9 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.



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