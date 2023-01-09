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Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:29

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı  birimlerde  çalıştırılmak  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak  kaydıyla,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4’üncü maddesinin  (B) fıkrası  uyarınca  istihdam edilmek üzere,  06.06.1978 tarihli  ve 7/15754  sayılı  Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe konulan  “Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da  yer alan  Ek-2’inci  maddenin  (b) fıkrası  gereğince  yazılı  ve/veya sözlü  sınav  yapılmaksızın, KPSS  (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 9 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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recep arı - 7 saat önce
tercih yapacak adaylar için söylüyorum, kiralar inanılmaz yüksek, alacağınız maaş kiranıza yetmeyebilir dikkat edin,
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