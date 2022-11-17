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Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımları yapacaklarını açıkladı

Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
17 Kasım 2022 Perşembe 10:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimleri ile ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 17 Kasım 2022 ile 1 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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