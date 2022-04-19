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Üniversiteye sürekli işçi alımı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye sürekli işçi alımı
19 Nisan 2022 Salı 11:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Sürekli İşçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun’un 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş  Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski  Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak  Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile ilanda tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet  akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. 

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 18.04.2022  tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır. 


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