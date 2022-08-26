GÜLŞEN'E EŞİNDEN ZİYARET
GÜLŞEN'E EŞİNDEN ZİYARET
0
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
0
GÜLŞEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
GÜLŞEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
0
GÜLŞEN'İ TUTUKLADILAR!
GÜLŞEN'İ TUTUKLADILAR!
0

Üniversiteye temizlik personeli alınacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye temizlik personeli alınacak
26 Ağustos 2022 Cuma 11:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Yapılacak temizlik personeli alımı için başvurular 26 Ağustos 2022 ile 9 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
56 akademik personel alınacak
Sonraki Haber
Öztrak: "Türkiye’de ekonomik buhran yaşanıyor"
8 aylık bebeği bahçede terk ettiler!
8 aylık bebeği bahçede terk ettiler!
0
İkizler üniversitede de ayrılmadı!
İkizler üniversitede de ayrılmadı!
0
Gaziosmanpaşa'da cinayet! Önce eşini sonra yeğenini öldürdü!
Gaziosmanpaşa'da cinayet! Önce eşini sonra yeğenini öldürdü!
0
56 akademik personel alınacak
56 akademik personel alınacak
0
Selçuk Üniversitesi personel alacak
Selçuk Üniversitesi personel alacak
0
Beşiktaş'ın tribün lideri öldürüldü!
Beşiktaş'ın tribün lideri öldürüldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.