Üniversiteye temizlik personeli alınacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.



Yapılacak temizlik personeli alımı için başvurular 26 Ağustos 2022 ile 9 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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