Üniversiteye temizlik personeli alınacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 15 gün sürecektir.



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