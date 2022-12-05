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Üniversiteye temizlik personeli alınacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye temizlik personeli alınacak
05 Aralık 2022 Pazartesi 11:43

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 15 gün sürecektir.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.
 

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