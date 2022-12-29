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Üniversiteye temizlik personeli alınacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye temizlik personeli alınacak
29 Aralık 2022 Perşembe 11:17

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Samsun Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 12 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.

İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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