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Üniversiteye temizlik personeli alınacak

Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye temizlik personeli alınacak
17 Şubat 2022 Perşembe 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gümüşhane Üniversitesi birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 17 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.


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