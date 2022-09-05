Üniversiteye yazılım geliştirme uzmanı alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 05.10.2022 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.



Adaylar başvurularını 05.09.2022 - 19.09.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar ilan.comu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



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