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Üniversiteye yazılım geliştirme uzmanı alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye yazılım geliştirme uzmanı alınacak
05 Eylül 2022 Pazartesi 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 05.10.2022 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 


Adaylar başvurularını 05.09.2022 - 19.09.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar ilan.comu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


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