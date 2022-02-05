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Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti

Katıldığı televizyon programlarıyla tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63. yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti
05 Şubat 2022 Cumartesi 11:55

Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüse yenik düştü Acı haberi Şamcı'nın eşi Instagram'dan duyurdu.

Erkan Şamcı'nın Instagram hesabından paylaşım yapan eşi, "Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ERKAN ŞAMCI KİMDİR?


Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Şamcı, ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, radyo ve TV programcısıdır. Erkan Şamcı katıldığı televizyon programlarında doğal şampuan yapımından, biber ve domates yetiştirmeye, doğal bulaşık deterjanı yapımından çim döşeme ve ekme konularına kadar bilinmesi gerekenleri anlatmasıyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Şamcı, TV360, 24 TV ve TRT gibi kanallarda program hazırlayıp sundu.

Etiketler; #erkan şamcı #ölüm #Koronavirüs #ekolojik yaşam
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