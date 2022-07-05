ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞRILDI
ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞRILDI
0
BU BEBEĞİ GÖRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
BU BEBEĞİ GÖRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
0
AYI SALDIRISINDAN BÖYLE KURTULDU
AYI SALDIRISINDAN BÖYLE KURTULDU
0
BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
0
banner776

Ünlü isimler emniyete çağrıldı!

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler için ek gözaltı süresi istenirken şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve futbol yorumcusu Sinan Engin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Necati Şaşmaz ve Erkan Petekkaya ile Sinan Engin'in emniyete gelerek ifade verdiği öğrenildi

Ünlü isimler emniyete çağrıldı!
05 Temmuz 2022 Salı 12:13

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı süreleri için ikinci kez uzatma talep edilirken şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ile Erkan Petekkaya ve Sinan Engin soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırıldı. Ünlü isimlerden Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin'in ifade vermeye geldiği, Aylin Coşkun'un ise savcılıkta ifade vereceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sarallar operasyonu #erkan petekkaya #necati şaşmaz #aylin coşkun
Önceki Haber
Buca'da kurban denetimi!
Sonraki Haber
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı! Başkan Kayalar'dan açıklama geldi!
Otel odasında öldürülen Nuray'ın arkadaşı o günü anlattı!
Otel odasında öldürülen Nuray'ın arkadaşı o günü anlattı!
0
Boş arazide ceset bulundu! Başından vurulmuş!
Boş arazide ceset bulundu! Başından vurulmuş!
0
Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalıp öldü!
Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalıp öldü!
0
Annesi kapıyı kilitleyince, balkondan ateş edip öldürdü!
Annesi kapıyı kilitleyince, balkondan ateş edip öldürdü!
0
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 16 kişi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 16 kişi alacak
0
22 öğretim üyesi alınacak
22 öğretim üyesi alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.