İFADEYE ÇAĞRILDI!
İFADEYE ÇAĞRILDI!
0
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK GELDİ
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK GELDİ
0
EV HAPSİNE İTİRAZ ETTİ!
EV HAPSİNE İTİRAZ ETTİ!
0
İZMİR'DE ZEYNEP BASTIK COŞKUSU
İZMİR'DE ZEYNEP BASTIK COŞKUSU
0

Ünlü profesör Celal Şengör ifadeye çağrıldı!

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı

Ünlü profesör Celal Şengör ifadeye çağrıldı!
01 Eylül 2022 Perşembe 11:48

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.

Şengör, 23 Mayıs’ta katıldığı Habertürk yayınında İbrahim’le Musa gibi peygamberlerin tarihte yaşamadıklarını anlatarak özetle şunları söylemişti: “Ben bunu saptamasını yapayım. O masal. Hocam masal o. Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığını malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal denen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Musevilik’e bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı. Yani hocanın söylediği Harran’ın menkıbevi tarihteki önemi anlatıyor.”

Etiketler; #celal şengör #ifade #dini değerler
Önceki Haber
İzmir'de denize açılan balıkçıların ağlarına en çok bu balıklar takıldı!
Sonraki Haber
Benzin ve motorine indirim bekleniyor!
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Antalya Büyükşehir Belediyesi 25 işyerini kiraya veriyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi 25 işyerini kiraya veriyor
0
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
0
Bursa'da terminalin çatısı çöktü! İşte o anlar...
Bursa'da terminalin çatısı çöktü! İşte o anlar...
0
Çeltik Belediyesi memur alacak
Çeltik Belediyesi memur alacak
0
Sözleşmeli destek personeli alınacak
Sözleşmeli destek personeli alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.