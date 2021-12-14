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Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazasında yaralanırken, yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül'ün de içinde bulunduğu otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpıştı. Kazada Ergül yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise yaşamını yitirdi

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazasında yaralanırken, yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti
14 Aralık 2021 Salı 08:38

Kaza, dün saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34  CGR 100 plakalı TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sürücü Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçı’nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gülçin ergül #kaza #trafik kazası #ölüm
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