Karabağlar Belediyesi, 27 yıl önce katledilen Uğur Mumcu'yu Üçyol'daki heykeli önünde törenle andı.

Karabağlar Belediyesi, 27 yıl önce bombalı bir suikast sonucu katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'yu, Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nda bulunan heykeli önünde törenle andı. Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Tacettin Bayır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

24 Ocak 1993 tarihinde, Türkiye'nin en acı günlerinden birini yaşadığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "O gün, demokrasi mücadelesini kalemiyle, düşünceleriyle yapmaya çalışan değerli bir insanı, gazeteciyi katlettiler. Aslında korktukları onun düşünceleriydi. Çünkü yazdıklarıyla toplumu aydınlatıyor, birilerini rahatsız ediyordu. Katliamı planlayanlar, uygulayanlar zannettiler ki her şey unutulacak. Tam aksine Uğur Mumcu, Türk halkının kalbinde, yüreğinde yaşamaya devam ediyor. Unutturmayı başaramadılar!" dedi.

Çok önceden yazdı

Mumcu'nun, bugün yaşanılanları on yıllar öncesinden yazdığını da anımsatan Başkan Selvitopu, "Uğur Mumcu kimseye kötülük yapmadı. Vatanını ve insanlarını çok sevdiği için onları kalemiyle, düşünceleriyle aydınlatmaya çalıştı. Bunun bedelini de bedeniyle ödedi. Bizler hayatta oldukça, gelecek kuşaklar da Mumcu'nun değerini bildikçe o yaşamaya devam edecektir. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu. İGC Başkanı Misket Dikmen de, Mumcu'nun birilerinin "tekerine çomak soktuğu" için haince bir suikasta kurban gittiğini söyledi. Türk halkının, Mumcu öldürüldüğü gün verilen namus sözlerinin yerine getirilmesini beklediğini belirten Dikmen, "Uğur Mumcu, yazdıklarıyla geçmişten bugüne seslenmeye devam ediyor. Tarih onu onayladı" dedi. CHP İzmir Milletvekili Bayır da, Mumcu'nun gelecek kuşaklara çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Bayır ayrıca İsmail Cem ve Gaffar Okan'ın da ölüm yıldönümü olduğunu anımsatarak, "Bu üç vatansever yüreklerde yaşamaya devam ediyor" diye konuştu. Atila Sertel de, Mumcu'nun 51 yıllık ömrüne çok sayıda değerli eser sığdırdığını, onu anmak kadar anlamanın da önemli olduğunu vurguladı. Katılımcılar daha sonra Uğur Mumcu Heykeli'ne kırmızı karanfiller bıraktılar, anı defterine düşüncelerini yazdılar.

Güzelbahçe Mumcu'yu andı

Güzelbahçe Yelki Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Uğur Mumcu'yu en önemli çağında kaybettik. Araştırmacı gazeteciliğin öncüsü Uğur Mumcu'nun yıllar önce yazdıkları, söyledikleri tek tek gerçekleşiyor. Bu nedenle Uğur Mumcu'nun ne kadar ileri görüşlü, devrimci, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi olduğu bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyetin bölünmez bütünlüğünü korumak için demokrasiden, Atatürk'ten, cumhuriyetten, laiklikten yana olan herkesin ona sahip çıkması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını koruduğu sürece Uğur Mumcu ve onun gibi demokrasi şehidi olanlar asla unutulmayacak. Uğur Mumcu gerçek gazeteciydi, yurtseverdi, devrimciydi, Atatürkçüydü. Saygı ve özlemle anıyorum" diye konuştu. Tören, katılımcıların ellerindeki karanfilleri Uğur Mumcu anıtına bırakmalarıyla sona erdi.