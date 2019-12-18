Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İzmir'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından, yerine Urla Kaymakamı Önder Can, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
18 Aralık 2019 Çarşamba 10:25

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla ifadesine başvurulan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Oğuz görevinden alındı. Oğuz'un yerine İzmir Valiliği tarafından Urla Kaymakamı Önder Can'ın Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Buna göre, Kaymakam Can görevi yürütecek.


 


 


 


 


 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #urla #izmir #fetö
Önceki Haber
Plastik saklama kaplarındaki büyük tehlike
Sonraki Haber
Sonu Dipsiz Göl gibi olmayacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.