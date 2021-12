Ürünlerde artık 'Made in Turkey' yazmayacak!

Marka olarak 'Türkiye' ibaresinin kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımına özen gösterilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 'Marka Olarak Türkiye İbaresinin Kullanımı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti devletinin; binlerce yıllık devlet geleneğinin ışığında, kadim Türk milletine yakışır, nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirerek milletin kültür ve değerlerini muhafaza etmeyi ve yüceltmeyi temel görevlerinden biri olarak kabul ettiği aktarıldı.

Yurt içi ve dışında bu anlayışla sürdürülen çalışmalarda Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösterildiği aktarılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"'Türkiye' markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul edilmiştir. 'Türkiye' ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade etmektedir. Bu kapsamda, ihraç ürünlerimizde 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' ibaresi kullanılmaya başlanarak ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin 'Türkiye' markası altında temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir."