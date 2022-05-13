Uşak'ta 15 taşınmaz satılacak

Uşak Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait olan 15 adet taşınmazı ihale ile satışa çıkardıklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Uşak Belediyesi'ne ait olan adresi, türü, paftası, ada-parselleri, bağımsız bölümleri ve m² leri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesi gereği Açık Artırma Teklif Usulü ihalesi ile satışa çıkarılmıştır. Taşınmazların İhalesi, 26 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.00'da belediye encümeni huzurunda belediye encümen salonunda yapılacaktır.

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