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Uşak Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü 35 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Uşak Üniversitesi öğretim üyesi alacak
12 Haziran 2021 Cumartesi 11:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Uşak Üniversitesi birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İlan için son başvuru tarihi 28 Haziran 2021'dir.

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