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Uşak Üniversitesi personel alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü 26 personel alımı yapacağını duyurdu

Uşak Üniversitesi personel alacak
01 Aralık 2022 Perşembe 10:37

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Uşak Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklanmıştı.


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