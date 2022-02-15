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Üsküdar Belediyesi zabıta alacak

Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacaklarını açıkladı

Üsküdar Belediyesi zabıta alacak
15 Şubat 2022 Salı 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 28/03/2022’den 01/04/2022 Cuma günü saat 17:00’e kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Üsküdar Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR- İSTANBUL teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Adayların ilanda belirtilen başvuru belgelerini 28/03/2022’den 01/04/2022 Cuma günü saat 17:00’e kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Üsküdar Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR- İSTANBUL teslim etmeleri gerekmektedir.


 

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