Üsküdar Belediyesi zabıta alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin 45 zabıta memuru alacağı öğrenildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

45 kişinin alınacağı ilan için son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak açıkladı.

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