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Üsküdar Belediyesi zabıta alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin 45 zabıta memuru alacağı öğrenildi

Üsküdar Belediyesi zabıta alacak
22 Mart 2021 Pazartesi 11:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS puan  türü,  KPSS taban puanı  ve diğer şartları  taşımak kaydıyla belirtilen  boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

45 kişinin alınacağı ilan için son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak açıkladı.

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Etiketler; #üsküdar belediyesi #zabıta #zabıta alımı
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