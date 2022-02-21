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Üsküdar Üniversitesi 170 kişi alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel olarak 170 kişi alacaklarını duyurdu

Üsküdar Üniversitesi 170 kişi alacak
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Üsküdar Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin  yürürlükteki  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Üsküdar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

 

İlan için başvurular 19 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.

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