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Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli fakültelerinde görevlendirmek üzere öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
22 Ekim 2022 Cumartesi 11:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Üsküdar Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 


İlan için dün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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