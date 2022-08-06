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Üsküdar Üniversitesi personel alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Üsküdar Üniversitesi personel alacak
06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Üsküdar Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlan için 5 Ağustos'ta başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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