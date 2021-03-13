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Üsküdar Üniversitesi personel alımı

Üsküdar Üniversitesi'nin 56 akademik personel alımı yapacağı öğrenildi

Üsküdar Üniversitesi personel alımı
13 Mart 2021 Cumartesi 11:52

Üsküdar Üniversitesi'ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin  yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim  Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak  Merkezi Sınav ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Üsküdar  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

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