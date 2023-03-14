Usta oyuncu Haluk Bilginer, sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Kadıköy, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alan usta oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. Ambulansla Acbadem'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

14 Mart 2023 Salı 07:16

Usta oyuncu Haluk Bilginer, dün akşam saatlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde(CKM) sahnelenen 'Kundakçı' isimli oyunun ikinci perdesinde fenalaştı. Bilginer, ambulansla Acıbadem'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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