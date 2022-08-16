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Uyuduğu için arabada bırakılan çocuk hayatını kaybetti!

Uyuduğu için arabada bırakılan çocuk hayatını kaybetti!
16 Ağustos 2022 Salı 08:45

Adana'da uyuduğu için babası tarafından arabada bırakılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun sıcak havanın etkisi ile havasızlıktan öldüğü tahmin ediliyor

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Hıba Alheraki (28) ve M. Sifeddin Malahaji (34) çifti, akraba ziyareti için Hatay’dan Adana’ya geldi. Aile, akrabalarının evine geldikten sonra baba, kent merkezinde iş yeri bulanan kardeşini ziyaret etmek istedi. Baba M. Sifeddin Malahaji evden çıkarken 3 yaşındaki oğlu da kendisiyle gelmek istedi. Bunun üzerine baba-oğul birlikte iş yerine gitti. Otomobili park eden M. Sifeddin Malahaji, oğlunun arka koltukta uyuduğunu görünce onu araçta bırakıp kardeşinin yanına gitti. Bir süre sonra otomobile dönen baba, Badr Alddın’ın araçta baygın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Badr Alddın Malahafjı, kurtarılamadı.

‘DÖNDÜĞÜMDE BAYGINDI’

Olayın ardından M. Sifeddin Malahaji ile eşi Hıba Alheraki gözaltına alındı. M. Sifeddin Malahaji’nin emniyetteki ifadesinde, "Oğlum evden çıkarken arkamdan ağlayarak gelmek istedi. Kardeşimin iş yerini ziyaret etmek için gittiğim yerde otomobili gölgeye park ettim. Oğlum uyuyor diye kıyamadım. Camları biraz açık bırakıp gittim. Yarım saat sonra döndüğümde baygın olduğunu gördüm. Sağlık ekibini çağırdık, hastaneye götürdüklerinde ölmüştü" dediği öğrenildi. Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Badr Alddın Malahafjı’nın cenazesi sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini teslim alırken gözyaşlarına boğulan Malahaji, ayakta durmakta zorlandı.

Malahaji’nin akrabası Şaban Köseoğlu çok üzgün olduklarını belirterek, "Akşam Hatay’a döneceklerdi. Kardeşini ziyareti kısa sürecekmiş. Ziyaret biraz uzayıp çay kahve muhabbetine dönmüş. Baba arabayı gölgeye bıraktığını düşünüyor ama bir süre sonra araca güneş gelmiş. Havanın sıcak etkisiyle çocuk Allah’ın rahmetine kavuşmuş" diye konuştu.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belirlenecek Badr Alddın Malahafjı’nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #çocuk #ölüm #arabada unutulan
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